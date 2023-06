Tras traernos de la agencia 59 a la 50 y aventarnos ocho horas, se inició la carpeta de investigación, pero ahora recibimos mensajes intimidantes, lo informamos a la fiscalía y nada; mientras, la familia Gutiérrez, padre e hijos, han tenido acceso a nuestra carpeta .

Hoy, dijo, buscamos que las denuncias de las agresiones que vivieron Sofía e Itzayana se incorporen a la indagatoria y esta avance, porque hoy son ellas y mis hijas las afectadas, pero pueden ser muchos más, aunque temen alzar la voz .