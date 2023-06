Ojalá el discurrir público de cada uno de los aspirantes sea diáfano: que desmienta o corrobore las percepciones de cada uno. Lo veremos. La claridad ideológica y la confiabilidad de los contendientes, serán determinantes. Por supuesto, está de por medio el alcance que podrían tener las narrativas mentirosas que no tengan más propósito que allegarse votos: por muchos lustros ha estado presente como pensamiento dominante la tesis de que no existe una realidad, sino narrativas : cada quien su realidad . Los sujetos políticos adheridos a esa postura mienten sin titubear porque todo se vale en el campo de las narrativas . Por su posición en la sociedad las clases medias son más susceptibles de caer en este garlito. Segmentos de diverso tamaño de estas clases son aspiracionistas, una descripción que no hace mucho tiempo levantó ámpulas entre esos mismos segmentos defendiendo su derecho legítimo a aspirar a una vida mejor . El aspiracionismo del que aquí se habla es el del consumismo sin freno que le muestran (y le prometen) las clases altas y propietarias a esos segmentos de clase media. Ningún programa de justicia social le dice nada a dichos segmentos, y no van a votar en ningún caso por Morena. Pero la izquierda no puede sino combatir el garlito a los electores mediante la promesa del consumismo ilimitado.

En la campaña que desembocó en la elección de julio de 2018 se creó por necesidad, frente a las mayorías, una fusión entre el programa y el líder de la transformación. AMLO, candidato de Morena, y su programa, eran una sola y la misma cosa; AMLO personificaba el programa. Ahora, vuelto Presidente, AMLO personifica el programa de gobierno. Ningún candidato de Morena puede sustituir a Andrés Manuel en ese rol. Los electores pertenecientes a las mayorías deben ahora operar con dolor, o con turbación o desasosiego, la separación entre el programa y su líder, porque un nuevo miembro de Morena deberá responsabilizarse del programa; de su continuidad y su profundización.

Es Claudia quien en mi percepción y en mi confianza puede de mejor manera realizar la tarea de la continuidad y la profundización. Decida usted querido(a) lector(a) quién es el relevo más confiable.