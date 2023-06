¿Cómo hacer que las comunidades locales resistan la globalización sin perder de vista lo que ésta ofrece de positivo? Local Futures ha declarado junio como el mes de lo local y ha organizado numerosos paneles con reflexiones colectivas en varios países. La rama mexicana, conocida como Alianza para un Futuro Local, celebró la semana pasada una mesa redonda en la que se invitó a Jorge Coloma, director del programa sobre cul­tura comunitaria de la Unión de ­Escritores y Artistas de Cuba (Uniac), co­mo conferencista principal junto con cuatro comentaristas nacionales, incluyendo a quien esto escribe. La tesis central del pensador cubano es que lo local se fortalece por los impactos directos de los creadores culturales en las comunidades, mediante acciones de carácter participativo. Para comenzar resulta una verdadera sorpresa saber que la Uniac no es un organismo del Estado cubano, sino una instancia de la sociedad civil, autónoma en sus decisiones apoyada por el gobierno. La Uniac fue fundada en 1961 y es una creación que surgió de los acuerdos entre el político (Fidel Castro) y el intelectual (Nicolás Guillén). Y este es un aporte original de la revolución cubana al mundo. Hoy la Uniac agrupa a 9 mil creadores: músicos, artistas plásticos y escénicos, escritores y de la radio, cine y televisión que se admiten por sus logros y experiencia por comités de selección. Y estos creadores de la cultura trabajan en cientos de comunidades a lo largo y ancho de la isla. La cultura deja entonces de ser una práctica exclusiva de una minoría de minorías para convertirse en una actividad de muchos, confirmando que los pueblos del mundo rebosan de seres creativos en todas las ramas y que más que un fin la cultura es un medio para la sociedad.

ntre las muchas organizaciones internacionales de nueva estirpe destaca Local Futures, un think tank de pensadores que proclaman lo local como bandera de lucha ( https://www.localfutures.org/). Este organismo de la sociedad civil fue fundado en 1978 por Helena Norberg-Hodge, quien sigue como su directora, y hoy está presente en 30 países.