Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 16

Yolanda Guerrero Caballero es paciente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS) desde 2004. Es una de las alrededor de 500 personas a las que, sin su consentimiento, se le colocó una válvula experimental en el cerebro para controlar la hidrocefalia que padecía.

En abril pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) –después de 17 años de que se presentaron las denuncias– determinó que Julio Sotelo Morales, investigador principal y ex director del organismo, incurrió en una falta grave por utilizar en los pacientes un dispositivo no autorizado. Era un invento del que obtuvo la patente, pero provocó daños severos en la salud de los pacientes (La Jornada, 24/04/2023).

Desde que se le colocó ese dispositivo que le provocó hidrocefalia crónica, Yolanda, de 58 años, duerme semisentada, con dolor de cabeza frecuente y discapacidad física. Camina, pero se marea, tiene pérdida de memoria y se le traba la lengua, explicó su esposo Juan Manuel Armenta.

En estos años a Yolanda le han realizado tres cambios de válvula. El más reciente fue hace tres años y ahora requiere una nueva. Con esa indicación médica, la paciente ingresó el 8 de junio reciente al hospital del INNNMVS. La cirugía estaba programada para el día siguiente, pero no se llevó a cabo.