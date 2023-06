E

l 20 de junio de 2022 el dolor y la tristeza, pero sobre todo la indignación se apoderaron no sólo de la comunidad católica y de la Compañía de Jesús, sino de muchos mexicanos y es que la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en su propia iglesia, a manos del crimen organizado, volvió a herir gravemente a la sociedad.

La aflicción se hizo presente por parte de diversas instituciones y líderes; su santidad el papa Francisco, jesuita también, mencionó con tristeza en su audiencia general del 22 de junio del año pasado: “Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia… La violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento inútil”.

Y es que la muerte de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar agravó el clima de violencia que, desafortunadamente, aún persiste en el país; tenemos que aceptar que, aunque brindar protección y justicia es una responsabilidad de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la sociedad también implica obligaciones que hemos dejado de cumplir.

De acuerdo con la versión de uno de los testigos, los sacerdotes conocían a su agresor, e incluso buscaron dialogar con él para evitar el ataque tanto hacia Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, el guía turístico que protegían, como hacia ellos, sin embargo, no pudieron lograr nada y en un ataque sin lógica aparente el sicario acabó con sus vidas.