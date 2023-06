Jessica Xantomila y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 10

Para obtener la condición de refugio en México el proceso puede durar más de nueve meses, por lo que en este tiempo las personas solicitantes de protección internacional están prácticamente a su suerte, ya que la mayoría no recibe apoyo gubernamental que garantice lo más elemental como alimento y vivienda.

En el marco del Día Mundial del Refugiado este 20 de junio, Krista Rivas, nicaragüense, relata que tardó año y medio en lograr dicho estatus, por lo que ante la falta de subsidios se mantuvo del dinero que le enviaba su padre, así como con pequeños trabajos.

Mi familia me envió a México por la persecución política que sufríamos, el plan era que estuviera uno o dos meses para ver si se calmaba todo . No obstante, como en Nicaragua seguía en peligro “decidimos que era mejor que pidiera refugio. Eso fue el 21 o 22 de julio de 2021.

Desde entonces estuve todo un año esperando, pero no recibí respuesta; en diciembre de 2022 me enviaron un correo de que me harían mi entrevista de elegibilidad. Después fueron dos o tres meses más para que ya me dieran mi resultado en marzo de este año.

De acuerdo con el informe Tendencias globales 2022 de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en México hay de 300 mil solicitudes de asilo pendientes por resolver por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), debido a la poca capacidad de operación, a pesar del aumento de solicitantes.

A diario se reciben 400 peticiones y al mes se emiten 3 mil 500 resoluciones. El plazo establecido en 2011 para dar respuesta era de 45 días, pero quedó obsoleto porque en ese momento se recibían 800 al año . Hoy se recibe esa cantidad en sólo dos días, señaló el titular de la Comar, Andrés Silva.