Para el Presidente, la decisión de Proceso debe insertarse en los cambios generados en la difusión de publicaciones, porque en la actualidad los jóvenes prácticamente ya no compran periódicos o revistas en los puestos, sino que ya los consumen de manera electrónica.

Se puede tener un periódico, una revista, en una plataforma de Internet, y es irse acomodando a las nuevas circunstancias, independientemente también de la línea editorial, que eso muchos no han querido revisarla y por eso también no les ha ido bien, porque en México está muy sesgado todo lo informativo. Por eso hablo de que no hay medios de información, sino de manipulación , apuntó López Obrador.