De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 7

Durante la gestión de Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) han quedado sin concluir varios de los objetivos anunciados por la dependencia, afirmaron decenas de trabajadores en redes sociales, donde el nombramiento de la funcionaria como nueva secretaria de Gobernación causó división de opiniones.

Entre los temas inconclusos por la dependencia se encuentra pendiente el rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos que quedaron atrapados desde 2006 en esta mina de Coahuila. Además, está el caso de los 10 trabajadores que también quedaron sepultados en la mina Pinabete, en esa misma entidad, en 2022.

A la par, permanecen sin resolverse huelgas como la de la mina de Cananea, Sonora, que se mantiene desde hace casi 15 años, así como las de las minas de Sombrerete y Taxco.

Sobre el caso de Cananea, piden la restitución del derecho al trabajo y el pago de salarios caídos, con base en la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló al gobierno federal, en un proceso en el que han reclamado de manera reiterada que la STPS no ha logrado avances a favor de los trabajadores.

Mientras, en el caso de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, Alcalde se convirtió en una de las responsables de continuar con el rescate, sin lograrse hasta el momento el objetivo.