En una sesión no pública y, por mayoría, con los votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de los magistrados Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez, el pleno del TEPJF confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el que otorga las medidas cautelares a los partidos opositores que impugnaron.

Por tanto, el INE ordenó a Morena conminar a sus simpatizantes, a que se abstengan de realizar, participar y asistir a eventos, o distribuir propaganda, en los que se promocione a las partes denunciadas con motivo del proceso electoral 2023-2024.

Inconformes, Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Jorge Álvarez Máynez impugnaron lo anterior. Los tres primeros sostuvieron que, de entre otras cosas, el proceso federal no ha iniciado, por lo que no se puede analizar la posibilidad de emitir medidas cautelares relacionadas con actos anticipados de precampaña o campaña, asimismo que el INE no realizó un análisis contextual correcto y el último estimó que las medidas debieron vincular tanto a Morena como al resto de las personas denunciadas.

La sala superior determinó el 16 de junio que las medidas cautelares se debían de confirmar, pues las conductas denunciadas sí se pueden analizar con el fin de determinar si existe algún riesgo de daño a los principios constitucionales que rigen el proceso electoral, con independencia de que no haya iniciado éste.