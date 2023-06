Enrique Méndez y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 5

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila comenzó su recorrido en terrenos que le son cómodos: la Cuauhtémoc, delegación que gobernó, y a unos pasos del Senado, donde estuvo arropado por tianguistas de Tepito y La Lagunilla, así como líderes de taxistas de esa alcaldía.

Con esas alianzas logró llenar la plaza del Monumento a la Madre, donde el mensaje central fue un nuevo llamado a la unidad de Morena como una primicia fundamental y como una premisa indispensable para que el movimiento siga siendo el motor de transformación. Si nos separamos, si nos dividimos, no habrá futuro para este proceso .

Después, en entrevista, sostuvo que no es el momento para que, al calor de este proceso interno , los delegados de la defensa de la transformación ofrezcan cargos, como lo hizo ayer mismo Marcelo Ebrard para Andrés López Beltrán, hijo del Presidente.

“Ellos no lo necesitan. Siempre serán mis amigos, no tengo ningún problema con ellos, conozco a los tres (mayores) desde hace muchos años, a José Ramón, a Andy –trabajó conmigo en el Senado– y a Gonzalo. Son jóvenes austeros y modestos y no me atrevería, al calor de este movimiento, ofrecerles. No quiero caer en eso, quiero salir bien”.