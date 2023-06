Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 4

Ante las publicaciones de presuntas denuncias archivadas en contra de Marcelo Ebrard por supuestas irregularidades como jefe de Gobierno de la ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa porque en el periodo en que se ubican las imputaciones, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue objeto de persecución porque se le culpaba de haber facilitado información del Registro Público de la Propiedad relacionada con la casa blanca de Peña.

A pregunta expresa del reportero de una revista, dejó entrever intencionalidad para colocar esos asuntos en la conferencia en este contexto de elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.