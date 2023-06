L

a impaciencia de los aspirantes a asegurar un lugar en el convoy 2024 de la 4T los está conduciendo a dejar sus cargos en el gobierno, lo que, por otra parte, ha generado un reajuste a 15 meses de que termine el sexenio. El primero en renunciar fue el canciller Marcelo Ebrard, quien fue sustituido por la embajadora Alicia Bárcena. En la capital del país, Martí Batres entró en lugar de Claudia Sheinbaum como jefe de Gobierno. También renunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ayer, el Presidente dio a conocer que será sustituido por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Aunque no se trata del Poder Ejecutivo, el coordinador del grupo de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se fue y heredó la chamba a Eduardo Ramírez. Son alrededor de ocho los funcionarios que dejan sus cargos.

También Zoé

Ya anunció su salida el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para buscar la gubernatura de Chiapas. Y el director de Profeco, Ricardo Sheffield, quiere ser gobernador de Guanajuato. ¿Por el PAN o por Morena? La dirección general del IMSS es muy importante y todavía es una incógnita el nombre del remplazo. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se queda hasta el final del sexenio… y eso que le habían ofrecido dos opciones, una de ellas era ser candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Quiere seguir acompañando al mejor presidente de los últimos tiempos.

Luisa María

El presidente López Obrador hizo una presentación amable de la nueva secretaria de Gobernación. Andrés Manuel goza de muy buena salud. Recientemente le inventaron problemas, pero con sentido del humor los mandó al destino donde el Charrascas envió a su rival del fallido duelo, según cuenta el chistorete. La Constitución establece que la secretaria de Gobernación quedaría en su lugar hasta terminar el sexenio si fuera necesario, pero no lo será.

Tiran todo el plan B