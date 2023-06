El secretario de Estado declaró que planteó varios asuntos de fricción. El contacto directo y una comunicación continua al más alto nivel constituyen el mejor medio de gestionar las diferencias de forma responsable y de velar para que la competencia no degenere en conflicto , reiteró Blinken ante los periodistas.

No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de gestionar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo , afirmó.

No obstante, ambas partes redujeron las perspectivas sobre una posible gran reconciliación.

Xi dijo que las dos partes lograron avances y encontraron terrenos de entendimiento en varios puntos específicos , y aunque no dio precisiones sobre lo que esto implica, calificó dichos avances de muy buenos , de acuerdo con un video difundido por la televisión pública CCTV.

Afp, Xinhua, The Independent y Reuters

Afp, Xinhua, The Independent y Reuters

Los dos países tienen también posiciones opuestas en el conflicto de Ucrania, donde Washington ha apoyado militar y financieramente a Kiev, mientras Pekín ha evitado condenar la invasión rusa y ha buscado mediar.

Blinken comentó que el gigante asiático reiteró su promesa de no enviar armas a Moscú. China nos ha asegurado a nosotros y a otros países que no está entregando y no entregará ayuda letal a Rusia para utilizarla en Ucrania.

El jefe de la diplomacia estadunidense añadió que pidió al gobierno chino vigilar a las empresas privadas que pudieran estar proporcionando a Rusia tecnología que pueda ser utilizada contra Kiev, aunque destacó que no ha visto pruebas de que Pekín esté enviando ayuda letal a Moscú.

Firmeza sobre Taiwán

Blinken se reunió por la mañana con el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, para quien las relaciones bilaterales se encuentran en un momento crítico .

La historia siempre avanza, y las relaciones entre ambos también lo harán, dijo Wang al destacar que “hacer que las ruedas de la historia giren hacia atrás no llevará a ninguna parte, y anular lo que se ha logrado es lo menos deseable.

Necesitamos asumir nuestras responsabilidades con la gente, con la historia y con el mundo, evitar la espiral descendente de la relación, devolverla a la senda del desarrollo sólido y constante, y explorar conjuntamente el camino correcto para que China y Estados Unidos se lleven bien en la nueva era .

Wang exigió a Estados Unidos dejar de especular sobre la teoría de la amenaza de China y levantar las sanciones unilaterales ilegales .

Blinken advirtió que ambas potencias deben elegir entre el diálogo o la confrontación y entre la cooperación o el conflicto .

Señaló que la parte estadunidense está comprometida a volver a la agenda establecida por los dos presidentes durante la cumbre en Bali y espera mejorar la comunicación con China, manejar las diferencias de forma responsable y cooperar en áreas de interés común.

Wang reafirmó también la posición de su país respecto de Taiwán.

En los últimos meses, los contactos entre Washington y las autoridades taiwanesas, procedentes de un partido independentista, irritaron fuertemente a Pekín, que respondió con ejercicios militares de alto nivel alrededor de la isla.

El mantenimiento de la unidad nacional sigue en el núcleo de los intereses fundamentales de China, y en este asunto no hay margen para transigir o ceder , enfatizó Wang.