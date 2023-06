Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 22

En 2022, México registró un mayor número de usuarios de Internet, que representan 78.6 por ciento de la población mayor de seis años (93.8 millones de ciudadanos); sin embargo, la falta de habilidades, de recursos económicos y de interés, originan que 25.3 millones de personas en el país no utilicen la red, reveló la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), edición 2022.

En medio de los avances que se registran en las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), en un país como México, en donde su población asciende a 126 millones de personas, más de 25 millones de seis años o más, no utilizan Internet, de éstos el mayor porcentaje de personas que dice que no usa el Internet es porque no saben usarlo, eso es 54 por ciento; de ahí sigue quien no le interesa o no lo necesita, con 18 por ciento; después falta de recursos económicos, 11 por ciento; y falta de acceso, que son 2.7 millones de personas, alrededor del 10 por ciento.