▲ Otro error, coinciden los investigadores es que el gran excedente de capital no se traslada al sector productivo sino que está canalizado al sector financiero. Foto José Castañares

El capitalismo se encuentra en estado de emergencia, estancado en su competencia para generar crecimiento económico, debido a que su actual motor, los sistemas computacionales, desplegados a partir del transistor, se encuentran acaparados por las grandes tecnológicas estadunidenses y no se han propagado al resto de sectores económicos donde puedan generar más beneficios; al tiempo que las ganancias se canalizan sobre todo al sector financiero, donde su capacidad productiva se reduce, plantean los autores de El capitalismo del quinto Kondratiev.

Bajo ese supuesto, con el desarrollo de los transistores, y el desarrollo de los sistemas computacionales, la economía mundial se encuentra en el quinto ciclo Kondrátiev. Benjamín Lujano define que si bien el poder tecnológico no se ha agotado, el uso social no ha permitido que las tecnologías se propaguen al resto de sectores económicos y permitan mayores beneficios. En ese proceso está entrampado el capitalismo a nivel mundial. El gran excedente de capital no se traslada al sector productivo sino que está canalizado al sector financiero , precisa.

Miguel Ángel Rivera Ríos, mentor de sus compañeros de publicación, destaca que el capitalismo se encuentra en un proceso de crisis y si bien los bancos centrales han salido en diversas ocasiones desde 2008 a prolongar la incertidumbre con sus intervenciones en la esfera financiera, el sistema se encuentra en un estado de emergencia . La generación de capital a través del desdoblamiento del propio capital es necesario que se gestione porque su excedente, en lugar de crear, destruye.