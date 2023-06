En busca de una solución más allá de la superficie, el ex goleador del Atlante valora la autonomía que ha mostrado Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, para tomar una decisión que en otro tiempo demoraba meses. El menos culpable de esto es Diego Cocca, pero fue parte de un proceso hostil y el cual no fue transparente , recuerda. Con estas medidas, Juan Carlos nos está enviando un mensaje de que no le va a temblar la mano. Ante una situación así, la decisión de llamar a Jaime Lozano era también necesaria .

Sobre este último punto, el ex seleccionado Luis Roberto Alves Zague resalta la responsabilidad de los jugadores, no sólo del entrenador. No es que Cocca no tenga capacidad, sino que parecía haber llegado por un capricho, tal vez impuesto por gente de pantalón largo. Los más responsables son los futbolistas , apunta.

Desde una escala directiva, el ex funcionario Mario Trejo considera que nombrar de manera interina aun entrenador para la Copa Oro aporta tiempo y libera la presión que ya existía en el anterior proceso.