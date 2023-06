Vestido aún con la indumentaria de la selección, Cocca asumió el despido al lado de sus auxiliares y preparadores físicos. Ante estas decisiones no hay mucho que hacer , dijo, sin estar convencido de las razones enumeradas por Sisniega al momento de su conversación.

Dueños de clubes no fueron consultados

Desde las alturas del Centro de Alto Rendimiento, en la capital del país, el alto federativo aceptó que lo más lógico era esperar a modificar la estructura al finalizar la Copa Oro, en la que los mexicanos debutan el domingo ante Honduras, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder , recalcó. A 35 meses y medio de la Copa del Mundo, es imposible concederles el margen que en otras circunstancias sería prudente. El futbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos le hemos fallado .

“Contra Estados Unidos se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo", explicó Rodríguez en un video de casi cinco minutos. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de la Copa. Esta etapa ha sido viciada por el desorden, la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos. Y por una tormenta perfecta, provocada por malas costumbres que vamos arrastrando desde hace años .

Con un mensaje difundido en las redes sociales de la FMF, el comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez, corroboró al poco tiempo el anuncio llevado a Estados Unidos por Sisniega. A lo largo de su exposición, explicó que las dos medidas no sólo correspondían a aspectos deportivos, como la derrota ante Estados Unidos (3-0) en semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, sino también a deficiencias en la planeación, logística y una notable falta de liderazgo en diferentes áreas del Tricolor.

Con el equipo a punto de volar a Houston, ciudad a la que arribaron anoche, el argentino se despidió de cada uno de sus jugadores, utileros y miembros del staff del Tricolor, reservando su maleta para volver a Guadalajara y finiquitar su relación laboral por medio de su representante Christian Bragarnik.

En su lugar, el comisionado presidente de la FMF eligió a Jaime Lozano para dirigir de manera interina la Copa Oro, mientras se define quién será el nuevo técnico para el Mundial de 2026. Todo ello sin consultar a ninguno de los 18 dueños de clubes de la Liga Mx, confirmó a La Jornada Armando Martínez, mandamás del Pachuca.

No fuimos consultados, lo digo categóricamente, pero es parte de la nueva estructura que tienen la Liga y la Federación, y de las nuevas funciones de Juan Carlos Rodríguez como comisionado , asegura. Eso es lo que buscamos todos, que tenga la autonomía al tomar decisiones y llevarlas a cabo. Nosotros lo apoyamos. Para eso lo pusimos ahí y tiene toda nuestra confianza .

A pesar del momento que atraviesa el Tricolor, los directivos no han fijado ninguna fecha para discutir posibles candidatos en las áreas ahora vacantes. Tenemos toda la confianza en él, sabemos que le va a dar la vuelta a esto. Por ahora no hay ninguna reunión programada , agrega Martínez.

En el final de su informe sobre las salidas de Ares de Parga y Cocca, quien sólo estuvo siete partidos en el cargo, La Bomba Rodríguez ofreció disculpas a los aficionados mexicanos por la falta de alegrías deportivas en los años recientes. También insistió en el sentido de pertenencia que deben tener los elementos convocados a la selección, por encima de cualquier aspecto individual o no relacionado con el interés colectivo.

Hoy los responsables somos todos los dueños, ejecutivos, entrenadores y jugadores , reconoció. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado, que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el futbol. Razones le sobran, respuestas les faltan. No permitire-mos olvidar lo que es vestir la camiseta de la selección nacional .