La campaña, que está a la vuelta de la esquina, no será fácil: ataques y calumnias no se han detenido y quienes perdieron privilegios o posiciones tratarán de recomponer su posición y, sin duda, contarán con recursos cuantiosos para tratar de frenar a Morena; hasta ahora no han logrado cambiar la preferencia de la mayoría del pueblo mexicano, pero harán todo lo posible por lograrlo.

Las reglas son precisas: habrá un sorteo para elegir cuatro empresas encuestadotas propuestas por los participantes y una más, de Morena; de ese modo, se evitarán polémicas y suspicacias, se mantendrá la unidad y quienes no resulten triunfadores no tendrán razón para romper su lealtad.

En economía, en mi opinión, se requieren alternativas al neoliberalismo y a la economía de mercado; pienso que se debe legislar para que los trabajadores tengan participación tanto en la propiedad como en la administración de las empresas; no es algo inusitado y, sin duda, será un paso hacia la justicia social. Tampoco hay que olvidar el fomento y apoyo a las empresas cooperativas, cajas de ahorro y préstamo de carácter popular y otras formas solidarias de organización social, de las que sigue siendo un ejemplo la Cooperativa Pascual.

En cuanto a la reforma del Poder Judicial, se requiere simplificar leyes farragosas y largos procedimientos; es importante recordar que las resoluciones de los jueces son resultado de un litigio en el que hay dos partes; la que gana el juicio y la que lo pierde; los perdedores son proclives a pensar que el juez se vendió , nadie piensa que no tenía razón o que no acreditó con pruebas su posición; consideran que perdieron, no por razones legales o de procedimiento, sino porque el juez es corrupto . Creo que los hay, pero no son todos y sí hay alguno, para corromperlo está enfrente un despacho de litigante, un coyote o un influyente que es su cómplice.

Por lo que toca a las críticas al Consejo de la Judicatura por supuesta pasividad ante resoluciones, real o aparentemente contrarias a la justicia, es necesario aclarar que esta institución no tiene injerencia en las cuestiones que resuelven los jueces, no puede intervenir en los procesos, ni en lo sustantivo, ni en lo procesal. Las resoluciones de los jueces las revisan los tribunales colegiados o la Suprema Corte, no el Consejo de la Judicatura.

El consejo administra recursos económicos, inmuebles, soporte técnico, personal o recursos humanos y cuida que no se violen las reglas administrativas, pero no tiene ninguna competencia relacionada con el sentido de las sentencias.

Quien considere que un juez vendió la justicia debe acreditarlo; esto lo puede hacer la fiscalía o se puede averiguar a través del patrimonio del sospechoso y de sus allegados o verificando sí no hay congruencia entre ingresos y patrimonio y si hay razón de sospecha, denunciar.

