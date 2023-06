Raymundo León

Periódico La Jornada

Lunes 19 de junio de 2023, p. 14

La Paz, BCS. Un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter, ocurrido ayer a las 14:30 horas, con epicentro a 122 kilómetros al este de San José del Cabo, cabecera municipal de Los Cabos, se sintió en algunas localidades del destino turístico, lo que provocó crisis nerviosas. No se reportaron heridos ni daños materiales. El comandante de la Asociación de Bomberos de El Centenario, ex titular de la Subsecretaría de Protección Civil estatal, Carlos Godínez, informó que el movimiento telúrico fue intenso y perceptible en varias demarcaciones, de acuerdo con pobladores de la costa cerca del epicentro. Mencionó que la entidad está en una zona sísmica, por lo que ante la intensidad del temblor puede haber réplicas. Godínez puntualizó que sólo se reportaron crisis nerviosas por parte de algunos ciudadanos, pero no hubo variaciones de oleaje ni daños materiales en las comunidades de Los Cabos.