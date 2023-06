E

l ex presidente John F. Ke-nnedy fue uno de los grandes pacificadores del planeta. Encabezó la búsqueda de una solución pacífica a la crisis de los misiles en Cuba y luego negoció con éxito el Tratado de Prohibición Parcial Nuclear con la Unión Soviética, en plena guerra fría. En el tiempo en que fue asesinado, daba pasos para poner fin al involucramiento estadunidense en Vietnam.

En su deslumbrante e insuperado Mensaje de Paz, pronunciado hace exactamente 60 años, el 10 de junio de 1963, Kennedy delineó su fórmula para la paz con la Unión Soviética. Su discurso hace ver que el enfoque de Joe Biden hacia Rusia y la guerra en Ucrania necesita una dramática reorientación. Hasta ahora, Biden no ha seguido los preceptos recomendados por Kennedy para alcanzar la paz. Si se apegara a los consejos de su predecesor, también él podría ser un pacificador.

Un matemático diría que el mensaje de Kennedy constituye una prueba constructiva de cómo lograr la paz, puesto que contribuyó directamente al Tratado de Prohibición Parcial Nuclear firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética en julio de 1963. Al recibir el discurso, el líder soviético Nikita Jruschov dijo al enviado de Kennedy a Moscú, Averell Harriman, que era el mensaje más importante emitido por cualquier presidente estadunidense después de Franklin D. Roosevelt, y que él quería procurar la paz junto con Kennedy.

En el discurso, Kennedy describe la paz como el [objetivo] racional necesario de hombres racionales . Sin embargo, reconoce que alcanzar la paz no es fácil: “Me doy cuenta de que procurar la paz no es tan dramático como procurar la guerra… y con frecuencia las palabras del pacificador caen en oídos sordos. Pero no tenemos una tarea más urgente”.

La clave más profunda para alcanzar la paz, según la visión de John F. Kennedy, es el hecho de que ambos lados la desean. Es fácil caer en la trampa, advierte, de culpar del conflicto sólo al bando contrario. Es fácil caer en la trampa de insistir en que el adversario debe cambiar sus actitudes y conductas. Kennedy dice con claridad: “Debemos rexaminar nuestra propia actitud –como individuos y como nación–, porque nuestra actitud es tan esencial como la de ellos”.

Kennedy atacó la idea pesimista, prevaleciente en el momento de mayor tensión en la guerra fría, de que la paz con la Unión Soviética era imposible, de que la guerra es inevitable, de que la humanidad está condenada, de que estamos en manos de fuerzas que no podemos controlar. Necesitamos rechazar esa visión. Nuestros problemas son construcción humana; por lo tanto, pueden ser resueltos por los humanos .

Algo crucial, dijo, es que no debemos tener sólo una visión distorsionada y desesperada del otro lado . No debemos ver el conflicto como inevitable, el acuerdo como imposible, y la comunicación como otra cosa que un intercambio de amenazas . De hecho, expresó, debemos ensalzar al pueblo ruso por muchos logros: en la ciencia y el espacio, en el crecimiento industrial y económico, en la cultura y en actos de valor .

Kennedy advirtió contra arrinconar a un adversario nuclear hasta tener que tomar medidas desesperadas. “Por encima de todo, al defender nuestros intereses vitales, las potencias nucleares necesitamos evitar esas confrontaciones que llevan a un adversario a decidir entre una retirada humillante o una guerra nuclear. Adoptar ese curso de acción en la era nuclear sólo sería prueba de la bancarrota de nuestra política… o de un deseo de muerte colectiva para el mundo”.