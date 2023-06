Recordó a los participantes que al registrarse se comprometieron a que primero va el proyecto y luego la persona; entonces, la sanción será por parte de la gente, no del partido .

Tras afirmar que el modelo de financiamiento de los recorridos que harán los aspirantes en el proceso interno en Morena para definir al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación garantiza la transparencia y equidad, el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, reiteró que no puede haber sanciones contra quien cometa alguna falta porque no estamos dentro de un proceso jurídico .

Por tanto, descartó sanciones para quienes cometan alguna falta antes de realizar la encuesta con la que se elegirá al representante. Desde el partido no los podemos sancionar, porque no es un proceso jurídico, sino uno interno, de organización. Si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada .