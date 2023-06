Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de junio de 2023, p. 10

Claudia Sheinbaum, quien proviene de una familia de científicos y tiene un doctorado en ingeniería energética, se lanza ahora a la carrera política más importante de su vida pública: conquistar la Presidencia de la República sin la sombra del caudillo , sin sumisiones, pero con la convicción más radical, tras haberse formado en la lucha universitaria y militar desde entonces en la izquierda, de que el camino a seguir es el nacionalismo y la 4T.

Hay un saco lleno de preguntas para la ahora ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Es la primera entrevista concedida después de su registro como aspirante a participar en la encuesta de Morena, que habrá de definir quién será su representante en la elección de 2024.

–¿Cuándo sintió que podía ir por la Presidencia?

–La primera vez que me gritaron presidenta fue en el Auditorio Nacional, creo que en 2021, y después cuando el Presidente abre las corcholatas, realmente muy pronto en 2021. Luego viene la elección de ese año y ahí es cuando empiezo a pensar que es posible, que es factible. Yo todavía me tardo un año porque sigo concentrada en el trabajo en la ciudad y es hasta la elección de 2022 que nos pide el partido que salgamos a apoyar a nuestros candidatos, y ahí empiezo a recorrer el país, y después, bajo invitación, decido seguirlo recorriendo.

–¿Y estos años?, ¿no la endureció demasiado el trabajo de gobierno?

–Endurecido, no. Yo creo que maduras en muchos sentidos. La vida te madura de muchas maneras y las experiencias de vida también, y las experiencias de gobierno pues más. Entonces sí soy diferente a la Claudia que entró en 2018, pero digamos que en esencia no, soy la misma persona con las mismas convicciones, pero he aprendido mucho.

Aprendí a conducir un gobierno como el de la Ciudad de México, que no es fácil; he aprendido a enfrentar dificultades, como el caso de la pandemia, poniéndome al frente, y también se aprende mucho, mucho cuando se entiende que los principios deben estar ahí, que uno nunca se debe marear.

–Ya que hablamos de eso, permítame decirle que hay gente que asegura que usted es el ala radical del gobierno de López Obrador, ¿cierto?

–A ver, soy radical en mis principios, en no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, en esos soy radical, pero no se en qué otra cosas se plantee que soy radical. En muchos temas hemos platicado con todos los sectores de la ciudad. Un ejemplo se dio cuando yo llegué al gobierno capitalino. Había mucha corrupción en el desarrollo inmobiliario, todo estaba basado en los intereses y el moche, nosotros pusimos orden y ahora nos ha ido bien con los desarrolladores.

“Y es que ya se entendió que todo lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Tan sencillo como eso, y que no hay corrupción asociada a ningún trámite en el gobierno. Algunos han querido dar la idea de que habíamos llegado a expropiar, idea totalmente falsa, y como hemos gobernado la ciudad gobernaríamos el país, y además hemos aprendido mucho del presidente López Obrador, fíjate en las decisiones económicas más importantes y todas se tomaron por consenso. Sin imposiciones.

“El aumento al salario mínimo nunca fue una decisión del gobierno hacia los empresarios, fue un acuerdo, el cambio en el sistema de pensiones y la mejora de éstas nunca fue una imposición, fue un acuerdo, el tema del outsourcing nunca fue imposición, y así muchas acciones que tienen que ver con políticas del bienestar.

“Un ejemplo claro fue en el asunto de la inflación. El Presidente nunca dijo: estos van a ser los precios, se hizo una negociación y hubo mucha cooperación. Habrá otros temas en los que no exista acuerdo, pero en las decisiones importantes hubo consenso y hay que seguir así.

En el tema energético estoy de acuerdo en que 54 por ciento de la producción de energía siga siendo de la CFE y el 46 privado, habrá algunos que no estén de acuerdo, pero el país va a crecer tanto que va a haber espacio para más cosas, la soberanía y la fortaleza de la CFE tienen que ser parte del proyecto de país.

Cuenta Claudia Sheinbaum que, en una reunión con la Coparmex, uno de los dirigentes le expresó que no se podía seguir hablando sólo de crecimiento económico e inversión extrajera directa, porque se tiene que hablar ahora de bienestar, y cuenta que estuvo de acuerdo con la reflexión del dirigente, se habló del destino de la inversión y las condiciones que tienen que cumplir las empresas que quieren venir a México. Pero así, a vuelo de pájaro, sale la pregunta: