Lilian Hernández y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 19 de junio de 2023, p. 4

Tres mil 152 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos bastan para que nuestro país sea un imán que atrae a miles de personas de otras nacionalidades, quienes llegan con la intención de que esta sea la última parada antes de cruzar, de manera irregular o regular, en busca de una vida mejor en la primera potencia de América. En su paso, muchos se quedan en territorio mexicano al verlo como una nación alternativa y piden refugio porque no tienen manera de continuar con el plan A.

Ellos se suman a un número importante de quienes huyen de sus países por la violencia, los conflictos sociales y los desastres naturales, al considerar a México una opción –quizás la única– para sobrevivir.

Cuando Melida Tabora Enamorado se vio obligada a dejar Honduras junto con su hija, en 2021, por la inseguridad en su país, en lo primero en lo que pensó fue en irse a Estados Unidos, aunque no es un lugar que conozca. Su sueño no era como el de muchos, de prosperar y tener éxito para lograr la movilidad social; ella sólo quería estar bien . Sin embargo, una vez en México, al saber que podía solicitar refugio y tener su residencia permanente, no lo pensó más y desde hace dos años logró asentarse en Aguascalientes.

En el trayecto de Honduras a Tapachula viví días muy complicados porque tuve que cruzar por Guatemala, junto con mi niña de 13 años. Tuve que pagar a migración de ese país para que la dejaran pasar y una vez en México, cuando vi en Google Maps todo lo que me faltaba para llegar a la frontera con Estados Unidos, mejor decidí quedarme. Yo sólo quería algo donde pudiera trabajar tranquila y estar a gusto con mi hija , compartió a La Jornada.

Andrés Silva Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), reconoció que el aumento de solicitudes de refugio no es porque nuestro país esté en jauja , sino porque al ubicarse junto a Estados Unidos se genera un poder de atracción y un destino para conseguir protección internacional. Es mejor quedarse en México que ser devueltos a sus países , aseguró.

“Piden la condición de refugiado por diferentes razones. Desde los que realmente buscan hacer una nueva vida en México o los que hacen esto para que se los nieguen y acudir con esa negativa a solicitar asilo en Estados Unidos (ahora que es un requisito de la política estadunidense por el Título 8) o los que no tienen certeza, pero lo hacen para que no los regresen a sus países.