ace seis años, Andrés Manuel López Obrador dijo que la tercera sería su última campaña en pos de la Presidencia de la República. Dos intentos habían fallado por los fraudes electorales. Si perdía, se retiraría a su finca La Chingada. Todos sabemos el desenlace. No fue la última. Hoy comienza su cuarta campaña, ya no para ganar en forma personal, sino para su partido y el ganador (a) de la encuesta. ¿Será que Morena dure sólo un sexenio o, como el PRI, un siglo o casi? Tiene cuatro perfiles triunfadores, Claudia, Marcelo, Adán y Ricardo, este último va por el reintegro, no por el premio mayor. Hay algo a favor del partido: la debilidad de la oposición. Su liderazgo es de caricatura: en vez de un Maquío Clouthier tiene a un Marko Cortés, en lugar de un Heberto Castillo está Chucho Zambrano y el sitio de un ideólogo como Jesús Reyes Heroles lo ocupa Alito Moreno. Agréguese que la mañanera los ha hecho añicos. Todos los días AMLO exhibe a alguno o varios como rateros, defraudadores, cínicos, traidores, etcétera. Los riesgos que enfrenta Morena vienen de su interior. Aunque los candidatos, los gobernadores y los líderes del partido firmaron un acuerdo en el que se comprometen a jugar limpio y respetar el resultado de la encuesta, sabemos de la, a veces, inevitable fragilidad. Hay un pique inocultable entre Marcelo y Claudia de pronóstico reservado. Sus seguidores se están dando duro en las redes sociales. La cuarta campaña de Andrés Manuel consiste en, sin dedazo, no intervenir en el proceso, mantener la unidad hasta que salga humo guinda.

Derroche

Los regalos de la maestra Elba Esther Gordillo tenían fama de espléndidos. En 2012, durante el Sexto Congreso Nacional de Educación, repartió 3 mil 500 laptops a los delegados magisteriales, justo el día que buscaba la relección al frente del magisterio.

Pero esos tiempos supuestamente ya quedaron atrás. Adán Augusto López Hernández declinó 5 millones de pesos que ofreció Mario Delgado a cada uno de los cuatro aspirantes (son más de 80 años de la pensión que recibe un adulto mayor). Quiere hacer su campaña entre los pobres, que en su vida jamás verán juntos ya no cinco, sino un millón. Por otro lado, algunos ya gastaron más. Basta ver los espectaculares en las carreteras de la República. ¿Quién va a fiscalizar los gastos? Aunque el presupuesto que el INE asignó a Morena es mayor a mil millones de pesos, el derroche no sería bien visto por los ciudadanos.