Lunes 19 de junio de 2023, p. 26

Moscú. Rusia informó ayer de intensos combates en tres secciones de la línea del frente en Ucrania. Un funcionario instalado por Rusia dijo que Ucrania recapturó Piatykhatky, un pueblo en la región meridional de Zaporiyia. La ofensiva en oleada del enemigo dio resultados, a pesar de las enormes pérdidas , dijo Vladimir Rogov, líder del movimiento ucranio prorruso Juntos por Rusia en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso no mencionó Piatykhatky en su informe diario, pero sí que sus fuerzas repelieron los ataques ucranios en tres secciones de la línea del frente de mil kilómetros. Un comunicado separado del grupo de las fuerzas rusas Vostok dijo que Ucrania no controla el asentamiento. Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes.

Kiev agregó que las fuerzas ucranias destruyeron un importante depósito de municiones rusas en la región ocupada de Jersón.

Desde Londres, oficiales militares británicos señalaron ayer que hay cuantiosas bajas de ambos bandos por la contraofensiva ucrania. Agregaron que los combates se centran en Zaporiyia, Bakhmut, y Donietsk y que la contraofensiva ucrania en dichas áreas ha logrado pequeños avances y las fuerzas rusas responden con operaciones defensivas .

Kiev señaló que en las últimas 24 horas Moscú llevó a cabo 43 ataques aéreos, cuatro con misiles y 51 con múltiples lanzacohetes.

El gobernador regional de Donietsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que dos civiles murieron y tres resultaron heridos antier.

Un civil falleció y cuatro resultaron heridos en la provincia de Jersón en ataques rusos, informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin, mientras el gobernador regional de Zaporiyia, Yurii Malashko, dijo que una persona resultó herida en los ataques rusos que afectaron 20 asentamientos en la provincia.