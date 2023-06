Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, fue más allá y consideró las acusaciones serias e inhabilitantes. Creo que debería abandonar la carrera hacia las elecciones de 2024 , declaró al programa This Week de ABC.

“No puedo justificar lo que alega“ Trump, afirmó el ex vicepresidente Pence a Meet the Press, de NBC, en alusión al comportamiento de su ex jefe en el asunto de los documentos.

Washington. Líderes republicanos, como los precandidatos presidenciales Mike Pence y Asa Hutchinson y el ex secretario de Defensa Mark Esper, criticaron ayer el manejo de información clasificada del ex presidente Donald Trump.

Trump, quien ha afirmado que el Departamento de Justicia opera en su contra, está acusado de poner en peligro la seguridad nacional al mantener ilegalmente documentos militares ultrasecretos e información sobre armas nucleares en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida.

El caso es uno de los múltiples procesos legales que debe enfrentar el magnate. Si las acusaciones son ciertas podría ser bastante perjudicial para la nación , sostuvo Esper al programa State of the Union, de CNN.

Bill Barr, quien fue fiscal general durante la gestión de Trump, señaló en entrevista para Face the Nation: no me gusta la idea de que un ex presidente cumpla condena en prisión , cuando se le preguntó si Trump debería ir a la cárcel si es declarado culpable, informó CBS en su portal.

Esta no es una circunstancia en la que él sea la víctima o se trate de una extralimitación del gobierno , señaló, y agregó: él mismo provocó todo este problema.

El señador Sheldon Whithouse comentó a ABC que está por verse si la juez Aileen Cannon, nombrada por Trump, y a cargo del proceso contra el ex mandatario, puede actuar de manera independiente a la luz de fallos anteriores que fueron favorables al ex jefede Estado.