Agregaron: El sonido nos encontró. Estábamos en el punk queriendo morirnos a los 27 años, como Cobian o Morrison, y lo único que deseábamos en la música era destrucción, empedarnos, drogarnos y mucho sexo. Teníamos serios problemas existenciales y de identidad que nos llevaban a actos como romper vidrios, ventanas, patear puertas, subirnos a los carros a brincar y que la gente nos correteara. Pero nos encontró la tradición, la danza, y eso no disciplinó. Y nos dimos cuenta de que la danza era algo sagrado y que teníamos que respetar. A partir de ahí empezó nuestra transformación y comenzamos a convivir con los instrumentos .

–¿Por qué tuvieron esa fase tan intensa de destrucción y búsqueda de identidad?

–En parte porque nuestro barrio es un desmadre, pero también teníamos un problema de identidad. Nos veíamos al espejo y no mirábamos nuestra cara en la televisión ni en revistas ni en periódicos. Y cuando encontrábamos nuestros rostros en esos lugares éramos el clásico violador, el ratero, el que asaltaba, el que mataba o el taxista o el jardinero. Nunca éramos el chido, el protagonista ni algo bueno. Todavía hay lugares en los que nos ven y se asustan, guardan su celular o se preguntan por qué estamos ahí. Nos hemos sentido estigmatizados, así que lo único que pensábamos era mandar a todos a chingar a su madre. Era por un enojo que no entendíamos; fuimos muy infelices de niños. La música fue nuestra puerta de salida a todo eso.

Con el paso del tiempo, Los Cogelones, cuyo disco más reciente es Hijos del Sol, encuentran en la música y la danza de sus ancestros, los mexicas del Valle de México, paz. El sonido les permitió sacar la furia y las emociones, muchas nobles y amorosas, que llevaban dentro. No tuvimos una formación musical. Nuestro primer acercamiento con la música fue en la secundaria, en la banda de guerra, ahí conocimos la corneta y el tambor, era como trabajo, algo como militar. Nos llamamos Los Cogelones porque éramos una banda de punk rock que quería la destrucción de la cultura, por decir algo. Deseábamos rebelarnos a la vida y al sistema, así que buscamos un nombre que cuando lo oyera la gente nos aventara cosas , sostuvieron.

En cuanto a su forma de entender la vida de su barrio añadieron: Con nuestra música también queremos decirle al barrio que hay otras opciones, otros lugares, que no sólo estamos predestinados a trabajar de sol a sol. Que se quiten esa falsa idea de que tienen que ser un taxista o un albañil. Muchas veces se piensa que esa es la vida que te toca y que no hay más, pero Los Cogelones es de alguna manera una prueba de que no es así .

El grupo ganó la última edición del Observatorio Transoceánico, plataforma de internacionalización impulsada por la Fundación Gladys Palmera, y cuenta con el apoyo del ministerio de Cultura de España, lo que le permitió iniciar esta gira en la Casa de América de Madrid y lo llevará a otros escenarios de España y de más países europeos. Después volverá a México, en julio grabará su nuevo disco y en septiembre iniciará un tour en Estados Unidos.