La maestra explica que fenomenología es una filosofía que se ocupa de la experiencia subjetiva y que busca explicarla, describirla; es diferente de otras porque, en lugar de plantear argumentos, describe.

“Desde esta perspectiva es que me interesó la sorpresa como un fenómeno particular con el que estamos en contacto de manera cotidiana. La sorpresa puede ser desde un ruido que nos despierta, algo que vimos, o un suceso, una persona que nos encontramos sin haberlo previsto. La mayoría de las veces no somos conscientes de esos acontecimientos, por eso decimos que la sorpresa es un fenómeno implícito y preconsciente; fue lo que me llamó la atención, que, después de todo, a través de la sorpresa nos damos cuenta de que algo está pasando, es decir, que ocurre o se desenvuelve a contracorriente, a pesar de nosotros mismos, lo cual exige un esfuerzo para entenderlo.

Siempre me ha interesado esa capacidad del ser humano para tomar consciencia de algo, porque es característico sólo de nosotros, y al mismo tiempo exige un esfuerzo y nos confronta con nuestro origen tanto humano como animal, es decir, con nuestros orígenes como seres vivientes.

En cuanto a la sorpresa, la autora detalló que “en un primer momento somos pasivos cuando la recibimos, luego nos atrapa y, al mismo tiempo, el esfuerzo de captarla nos vuelve activos, receptivos y capaces de acogerla.

El objeto que nos sorprende no sólo puede ser lo otro, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de sorprendernos. Esto es, podemos ser nuestra propia sorpresa, lo cual presupone el ejercicio de cultivar una relación y la atención hacia uno mismo. Hay ejemplos de esto en la meditación, cuando la sorpresa deja de ser algo negativo que llega de fuera y se convierte en algo que es parte de uno.