De pocas palabras, pero de sonrisa espontánea, cuenta que estudió la primaria y la secundaria cuando tenía 65 años, porque de niña sólo aprendió a escribir su nombre y apellidos, pero siempre tuvo la inquietud por aprender.

Ahora, con el apoyo de su hija, decidió apuntarse a todos los talleres que pudo. “Me ha servido de terapia; todos me tienen mucha paciencia; me siento acompañada y protegida. El maestro de yoga dice ‘nadie se puede quejar aquí más que Rosita’, me consiente, pero hago los ejercicios parejo”.