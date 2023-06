Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 18 de junio de 2023, p. 8

El maltrato hacia los estudiantes de medicina es una problemática mundial que afecta a tres de cada cuatro alumnos –especialmente a las mujeres— y tiene graves consecuencias no sólo a nivel personal para quienes son directamente afectados, sino que también priva a la sociedad de recursos humanos especializados en materia de salud.

Así lo advirtió el doctor Antonio Chávez Rivera, quien lamentó que las estrategias de denuncias de las víctimas no han dado resultados para terminar con el fenómeno, por lo que es mejor apostar a un cambio cultural paulatino en la enseñanza de esta disciplina.

En entrevista con La Jornada, el especialista en temas de maltrato hacia estudiantes de medicina explicó que su interés por el asunto surgió de su experiencia, sobre todo la que vivió en el quinto año de la carrera, donde realizó su internado en condiciones de hostigamiento por parte de sus maestros.

“A mí me fue fatal. Percibí que algo no andaba bien, porque había mucha violencia, agresión y trato hostil, una jerarquía anormal y muy acentuada. El fenómeno lo he estudiado desde 2007 a la fecha y publiqué un artículo sobre el tema en la Gaceta Médica de México, luego de hacer un estudio con la asesoría de sicólogos y médicos, con un enfoque multidisciplinario”, señaló.

Tras realizar una investigación hemerográfica con base en estudios elaborados desde los años 80, y aplicar encuestas y entrevistas presenciales a alumnos y residentes, Chávez Rivera destacó en su investigación que las consecuencias de esta práctica pueden ser mucho más profundas de lo que se piensa y afectan diversas esferas del individuo y la sociedad.