Nos preocupa también la militarización de los territorios. Según la experiencia de otras comunidades indígenas, esto atiende la emergencia, pero a la larga lesiona el tejido social. No sabemos si esto de los militares es la mejor opción, porque se altera la relación comunitaria y daña su organización.

Además, no podemos pasar por alto la evidencia de que el Ejército ha usado, de forma tal vez desproporcionada, la fuerza letal contra civiles , y estas circunstancias se propician por poner a instancias militares en funciones de seguridad pública .

El religioso consideró que un primer paso para recuperar la institucionalidad local de seguridad es reformar a las policías municipales, que fortalezcan sus habilidades para la prevención, investigación y reacción. Sabemos por datos del gobierno que hay poblaciones donde la policía estaba coludida con el crimen o lugares donde se han quedado sin policía ante la amenaza del crimen organizado .

Recordó que tras los homicidios le mandé una carta al presidente (Andrés Manuel López Obrador), la cual nunca se me respondió y acotó que la intención no era criticar, pues la misiva hacía una invitación al Presidente, y era para ponernos, de alguna manera, también a sus órdenes para poder también comunicarle desde nuestra perspectiva cómo veíamos este evento. Sabemos que leyó la carta .

Con quien sí se reunió fue con el ahora ex secretario de Gobernación Adán Augusto López y tuvo comunicación también con el subsecretario César Yáñez. La compañía quería poner a su “disposición la información que tenemos; era invitarlo a que viniera a conocer in situ dónde fueron los asesinatos (…) Hasta que no lo vemos, no podemos entender una realidad así”.