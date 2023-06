En los últimos seis años, pese a la cooperación de las autoridades binacionales, no ha sido posible identificar a los compradores originales de dos tercios de las armas de presumible origen estadunidense contrabandeadas a México y confiscadas a las bandas del crimen organizado.

El sistema eTrace es la principal herramienta de investigación del Centro Nacional de Rastreo (NTC, por sus siglas en inglés) de la ATF y es esencial para identificar a los responsables del contrabando, pues se trata del único recurso que tienen las autoridades para ubicar el origen de las armas que ingresan de manera ilícita a México, en particular las que llegan desde Estados Unidos, mismas que el gobierno mexicano estima que son unas 200 mil al año.

Como parte de la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, reforzada a partir del Entendimiento Bicentenario, las autoridades estadunidenses brindan acceso a las mexicanas al sistema eTrace, que hasta ahora está disponible para la Fiscalía General de la República y sus equivalentes en 18 estados. Además han capacitado a más de 4 mil funcionarios mexicanos en el uso de la herramienta y en otros temas relacionados con el combate al tráfico de armas.

De acuerdo con la ATF, en 73 por ciento de las solicitudes de rastreo que recibieron de México y otros países no lograron identificar al comprador del arma de fuego. Los motivos más frecuentes por los que no se identificó al comprador fueron que el arma de fuego se fabricó fuera de Estados Unidos y no se importó en el país, que la información sobre el armamento provista por los países peticionarios fue incompleta o inválida, o que el arma de fuego se exportó legalmente desde Estados Unidos y fue vendida por distribuidores extranjeros.