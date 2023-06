H

ay individuos cuya audacia los vuelve capaces de convertir su singular existencia en una novela de aventuras. Tal es el caso del matador de toros a pie y a caballo Jorge Carreño Limón (Ciudad de México, 12 de septiembre de 1956), uno de los tres en el mundo que cuentan con ambas alternativas, junto con el michoacano Enrique Fraga y el gaditano Paco Ojeda. Aclara que, no obstante su inigualable trayectoria, los maestros Juan Belmonte y Carlos Arruza, entre otros, nunca recibieron el doctorado como matado-res a caballo, sino que por sus brillantes antecedentes y nuevos talentos pudieron actuar como rejoneadores en plazas de primera.

Jorge Carreño recibió la alternativa como matador de toros a pie en 1980, en Tapachula, Chiapas, de manos de Curro Rivera y Julián Villela de testigo, con toros de La Ronda, y el doctorado como rejoneador se lo otorgó Pablo Hermoso de Mendoza en el coso de Peribán de Ramos, Michoacán, en 2017, con reses de San Pablo, en mano a mano, actuando también el grupo de Los Recortadores Españoles.