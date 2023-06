He pensado en los decires vivos de mi padre muerto, huyendo con su cuerpo hacia la tierra de misterios. Murió con mi nombre naciendo entre sus labios; y yo, bajo olivos con frutos de alambres podridos, grotescamente enrollados, me encontraba sin fe, amando al pasado. Era cuando la tierra ama la tarde y los campos se pierden en las distancias, con dolor en mi pecho, recordaba un amor que me había olvidado. Con movimientos sin forma, observaba vasos vacíos, caras de desengaño, escuchaba palabras sin bocas en eternos espacios. ¡Cuánta pureza vivió mi viejo amado! ¡Cuántas cosas se fueron en una caja de cedro, cubiertas de tierras sin nombre, con un mármol grabado! En aquella tarde, era gris, bien que la recuerdo, viviendo el podrir del hongo de un maíz perdido en el tiempo, recordando un amor... y negando los labios vivos de mi padre muerto.

Luis Langarica A.

¡Lo que no se nombra no existe!

En meses pasados se aprobó la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Lo anterior, dejó un sinsabor en muchas personas que laboramos en los Centros Públicos de Investigación como el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e Instituto Mora. El descontento ha generado la presentación de amparos a lo largo del país con diferentes actos reclamados.

Por otra parte, un tema poco discutido, pero que considero importante: no perder la especificidad que tenemos como centros de investigación. Desde la cuenta oficial del consejo, se ha publicitado los beneficios de la nueva ley, pero en la mayoría de los casos se nos presenta como centros públicos, sin retomar el nuevo nombre con el que nos bautizaron: Centros Públicos de Investigación Humanística y Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Me preocupa que, si uno lee las últimas comunicaciones oficiales, ya no se asome el nombre completo: ¡Lo que no se nombra no existe!

Julio Antonio García Palermo, CIESAS

Invitación

Se buscan lectores de la UACM