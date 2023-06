Además, en la página de la boletera también se ofrece otra garantía con el llamado Ticket Protector, pues al añadir 199 pesos se garantiza que si no puedes asistir al evento por alguna razón incluida en la póliza, tales como enfermedad, accidentes viales, entre otros, se te rembolsará la totalidad de esta compra. Este cargo es adicional al total de la orden de boletos .

Entre las causas del desmedido aumento se argumenta que se dio por la apremiante recuperación económica que buscan los equipos de producción tras la pandemia. Otros aducen que es por el gran número de artistas y bandas de talla internacional que ofrecen ventajas a los tarjetahabientes de las instituciones bancarias. Todo ello para evitar recurrir y arriesgarse en la reventa.

También existen los abonos (General, Comfort, Plus y Club) que ofrecen diversos atractivos y comodidades para quien pueda pagarlos. Si pagas 6 mil pesos por tres días y para escuchar a buenas bandas, no está mal, pero se aumenta el precio en las fases y los costos de servicio, y la situación ya no es posible; ni pensar en la reventa , señaló uno de los fans del Corona Capital.

En redes sociales, se multiplicaron las quejas sobre los costos de abonos en preventa Citibanamex, así como la venta general individual y sus respectivas fases: México no merece que la banda (The Cure), esté en el Corona Capital, precios excesivos, ambiente horrible, queremos shows individuales, no nos dejen fuera de la gira, por favor .

Otro de los internautas reflexionó: ¿Podrían transparentar la forma en la que hábilmente incrementan sus precios en más de 75 por ciento en cuestión de minutos? ¿Profeco, pueden ser intermediarios de validar los procesos?, porque no es clara la forma #CoronaCapital23 .