El lugar de entrenamiento está lejos del estadio, porque la can-cha a la que nos habían mandado no era la que hubiéramos querido y para nosotros entrenar es muy importante , explica, confiado en haber resuelto los problemas de comunicación al interior de su plantel.

Pero más allá de cualquier aspecto futbolístico, lo más importante para Cocca era escuchar los malestares que existen y evacuar las repuestas viéndonos a la cara . Todo ello a partir de que un grupo de seleccionados se mostraron inconformes por la logística y planeación del Tricolor durante el Final Four del torneo, así como la larga duración de sus prácticas.

A diferencia de otros años en su visita a Las Vegas, la selección fijó su concentración a unos 40 minutos del centro de la ciudad, en el condado de Henderson, lejos de los principales atractivos turísticos.

Ruido mediático

No es la primera vez que hay tanto ruido mediático , sostiene el mediocampista Edson Álvarez, jugador del Ajax, en respuesta a las declaraciones de ex directivos y seleccio-nados que sugieren un cambio en la dirección técnica del representativo. Llevo dos procesos mundialistas y esto ha sido una constante. Exigíamos un cambio generacional y ahora se está dando. El tema es que de su lado (afición y medios) no hay paciencia ni comprensión .

Con Alexis Vega todavía en duda, el Tri cerró su preparación para medirse esta tarde contra los panameños en el Allegiant Stadium.