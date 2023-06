▲ Ignacio Solares elogió los planteamientos exhaustivos, concretos, directos y muy luminosos de José Gordon. Foto María Luisa Severiano y La Jornada/Archivo

José Gordon destacó que explorar el lado invisible de lo visible es la tarea a la que se ha dedicado Ignacio Solares. La literatura, las buenas novelas y la obra de Solares se introducen en los sueños, los deseos y los mundos internos que vivimos y de esta manera abrimos algo que solamente la literatura puede .

Así, permite apreciar cómo algunos de los registros que tiene Solares en su literatura, el mundo de los fantasmas, de grandes personajes históricos, realmente están basados en una experiencia mucho más cercana a la realidad de lo que a veces pensamos e imaginamos .

Solares elogió el planteamiento de José Gordon: “Exhaustivo, concreto, directo, muy luminoso y poético; un ejemplo de cómo se puede ver a un personaje, que soy yo, desde otro ángulo y así transmitirlo para ampliarlo.

Pepe me ha enseñado algo que me parece admirable: aprender a ver lo que yo mismo no logro ver. Las experiencias del libro me lo han permitido. La clave de la literatura es asomarse al otro lado de la luna.

Gordon refirió que Aldous Huxley se hizo una de las preguntas más agudas: “‘¿Por qué son preciosas las piedras preciosas?” Nacho me abrió a la exploración del escritor británico, quien sostenía que una roca representa la materia dura y opaca; sin embargo, si es transparente, nos recuerda que nosotros también, a pesar de ser duros, opacos como materia, podemos filtrar luz y asomarnos a lo que está detrás de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Ahí es donde se está jugando la imaginación, una suerte de luz interna.

“La luz de la memoria, que parece invisible, se revela a través de la literatura. Nos permite volver a descubrir todas las posibilidades que flotan en nuestro interior, con las que nos comunicamos y hacen al mundo menos opaco, y que podamos tener comunicaciones más profundas de las que nos imaginamos.