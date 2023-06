Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de junio de 2023, p. 2

Madrid. Nomad Museo es un nuevo espa-cio en Madrid, el primero de este tipo en Europa, que se asoma de forma inédita al mundo del posmetaverso. La inteligencia artificial (IA) está uno o varios pasos antes de esta propuesta tecnológica inmersiva, que lanza un mensaje inequívoco de defensa del medio ambiente, al tiempo que advierte o recalca la amenaza latente del afán destructor del ser humano. Y así queda patente en su primera exposición, UtØpia 1.0, con imágenes y universos creados ex profeso, incluida la música, que se inspiró en el sonido de los cuencos de los monjes tibetanos, precisamente para buscar esa elevación espiritual que traslade al espectador al futuro.

Nomad Museo es un concepto novedoso en Madrid y en Europa, si acaso existen espacios similares en Estados Unidos y en el Reino Unido. La idea original la diseñaron desde la empresa Nomad Art, que se dedica a la creación de contenidos multimedia y de experiencia inmersiva a través de las nuevas tecnologías. Sus actividades más destacadas hasta ahora han sido dos exposiciones itinerantes que crearon en torno a las obras de Vincent Van Gogh y Gustav Klimt.

Elena Goroskova, directora de Nomad Art, explicó a La Jornada el origen del proyecto y su intención: Es un concepto de museo high-tech o tecno art, hecho con ideas y artistas que hace sólo unos años eran para un público muy selecto y minoritario. Y esa es la base del museo, la idea del tecno art, que es un arte que a veces es narrativo, en nuestro caso lo es, pero que está basado en la idea de que la tecnología es imprescindible .

Cuando un espectador entra a este museo inmersivo no sabe lo que se va a encontrar, únicamente le explican los espacios que hay en su interior, ya que uno de los objetivos principales de los creadores es que la persona que lo visite no vaya con prejuicios ni con ideas predeterminadas. No queremos influir en la percepción porque aspiramos a introducirte en un mundo que cuestiona la realidad , explicó Goroskova.