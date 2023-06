▲ En un territorio difícil de vigilar, los madereros furtivos se han constituido en una gran amenaza para el ecosistema. Foto Roberto García Ortiz

Era el mediodía, escucharon el sonido de una motosierra, por lo que los trabajadores advirtieron la presencia de talamontes: entonces empezamos a recibir disparos, afortunadamente no hubo ningún lesionado, pero tuvimos que salir corriendo; pedimos el apoyo de la Guardia Nacional para poder salir de la zona .

A pesar de que iban alrededor de 10 agentes de la FGR con armas, no respondieron a la agresión porque los talamontes los superaban en número y capacidad de armamento, además de que conocen bien los recovecos del bosque .

Recordó que comuneros y brigadistas han denunciado que los deforestadores supuestamente tienen protección de policías del estado de Morelos, quienes en una ocasión dispararon en contra de los pobladores y uno de ellos resultó herido.