Fernández Noroña acudió por la tarde, acompañado de su familia y la dirigencia del PT. Llegó al hotel donde se realizaron los registros luego de que horas antes permaneció atorado en Tepoztlán por un bloqueo en la carretera Cuernavaca-México. Aseguró que de los seis participantes en las encuestas, él es quien ha debido sortear más obstáculos por no contar con cargos que le den los reflectores que tuvieron los ex funcionarios federales. Ambos fueron arropados a su llegada al hotel por decenas de simpatizantes, en un ambiente festivo entre batucadas y porras.

El representante del PVEM, acompañado por la dirigencia de esta fuerza política, sus dos pequeños hijos y su madre, aseveró que en este proceso la lucha no es entre hermanos, no es entre nosotros, y vamos a dar prioridad a las convergencias por encima de las diferencias . Apeló a que en 2024 haya un gobierno de coalición.

En una larga jornada de registros de los aspirantes a la coordinación nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, los representantes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, y del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, cumplieron ayer con el requisito ante la dirigencia nacional de Morena. Yeidckol Polevnsky buscó inscribirse de última hora, pero no logró hacerlo por no haber sido invitada por el Consejo Nacional del partido guinda.

Por la noche, Polevnsky intentó infructuosamente ser registrada. Acusó que la dirigencia de Morena la dejó esperando en una salita, mientras escapaban por otro lado .

Delgado ya había dejado en claro que estaba imposibilitada porque el Consejo Nacional decidió que sólo participarán seis en el proceso: cuatro de Morena y dos externos. Y mientras Polevnsky esperaba que la atendieran, Delgado indicó que con el registro de Claudia Sheinbaum, alrededor de las siete de la noche, concluía la jornada.

En la misma sala donde ayer hubo cinco registros, Polevnsky se dijo engañada y agraviada por los dirigentes del partido. Ese comportamiento, añadió, no responde a lo que es Morena y por lo que muchos fundadores luchamos . Argumentó que en las encuestas sólo está incluida una mujer, por lo que no hay paridad de género.