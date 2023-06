Periódico La Jornada

Sábado 17 de junio de 2023, p. 18

La justicia peruana condenó a 23 años de cárcel al ex jefe de inteligencia del ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al declararlo como asesino intelectual de la ex agente Mariela Barreto, sospechosa de filtrar información a la prensa. La corte estableció que la pena impuesta debe contabilizarse dentro de la sentencia de 25 años que cumple por otro caso desde 2001.