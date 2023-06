Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 17 de junio de 2023, p. 18

Moscú. Al advertir que Rusia podría teóricamente usar armas nucleares si hubiera una amenaza a su integridad territorial o existencia, aunque ahora no es necesario, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que su país ya comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia tal como lo anunciaron en marzo.

Las primeras ojivas nucleares fueron transferidas a territorio bielorruso. Son sólo las primeras, pero antes del fin del verano completaremos el proceso , declaró Putin durante un foro económico en San Petersburgo, transmitido en vivo por la televisión rusa. El mandatario precisó que esta decisión es un elemento de disuasión para todos los que piensan en infligir una derrota estratégica a Rusia .

Putin recordó que el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia fue el resultado de un acuerdo anunciado el 25 de marzo con el presidente bielorruso Ale­xander Lukashenko, quien prestó el territorio de su país –ubicado a laspuertas de la Unión Europea– a Rusia para atacar a Ucrania.

Las llamadas armas nucleares tácticas pueden causar un daño inmenso, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las armas nucleares estratégicas .

Afirmó también que la actual contraofensiva ucrania contra las tropas rusas no tenía ninguna posibilidad de éxito, en el que calificó a su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, de origen judío, de ser la vergüenza de ese pueblo y proclamó el fin del feo sistema neocolonial en la política internacional, además de elogiar la estrategia económica de Rusia tras la ruptura de sus relaciones con Occidente.

Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelensky no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando , declaró Putin.

Rusia afirma que el trato de Ucrania a los rusohablantes en el país es comparable a las acciones de la Alemania nazi, acusaciones rechazadas por el gobierno ucranio y la comunidad judía del país.