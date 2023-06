Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 17 de junio de 2023, p. 17

Washington. Daniel Ellsberg, el analista militar que filtró en 1971 documentos clasificados sobre los engaños del gobierno de Estados Unidos para planificar la guerra en Vietnam (1955-1975), conocidos como los Papeles del Pentágono, murió ayer a los 92 años en su casa de Kensington, California, diagnosticado con cáncer de páncreas el 17 de febrero pasado, informaron su esposa e hijos en una carta.

No tenía dolor y estaba rodeado de una familia amorosa , dice una parte de la misiva que presentó la vocera Julia Pacetti. Gracias a todos por su gran amor, aprecio y buenos deseos que dieron en los meses anteriores. Todo calentó su corazón al final de su vida , detalla.

Se unió a la Infantería de Marina en 1954, arrasó en la escuela de candidatos a oficiales y extendió su alistamiento para embarcar a Medio Oriente para la crisis de Suez en 1956. No vio acción, pero se reunió como primer teniente con ideas firmes sobre soluciones militares a problemas internacionales.

Doctorado en Harvard, se unió a RAND Corporation y comenzó a estudiar teoría de juegos aplicada a situaciones de crisis y guerra nuclear. En la década de 1960, habló sobre las respuestas de Washington a la crisis de los misiles en Cuba y los ataques de Vietnam del Norte contra barcos estadunidenses en el Golfo de Tonkin.

En 1964, Ellsberg era asesor del secretario de Defensa, Robert S. McNamara. A medida que se profundizaba la participación estadunidense en Vietnam, fue a Saigón en 1965 para evaluar los programas de pacificación civil. Se unió al general mayor Edward G. Lansdale, el experto en contrainsurgencia, y durante 18 meses acompañó a las patrullas de combate en las selvas y pueblos.

Mientras, a instancias del secretario de Defensa, los funcionarios del Pentágono elaboraban en secreto un informe de 7 mil páginas que cubría la participación de Estados Unidos en Vietnam desde 1945 hasta 1967. Cuando se terminó en 1969, dos de las 15 copias publicadas fueron para RAND Corporation, donde Ellsberg trabajaba.

El analista militar comenzó a sacar a escondidas el estudio ultrasecreto de la oficina de RAND y a copiarlo por la noche en una Xerox alquilada, con su hijo de 13 años y a su hija de 10 años como ayudantes. Se llevó los documentos con él cuando se mudó a Boston para trabajar en el Instituto Tecnológico de Massachusetss y tras revisarlos durante un año y medio, compartió esas páginas secretas con el diario The New York Times.

Los documentos detallaban que las autoridades estadunidenses no podía ganar la guerra y que, sin embargo, había jugado la carta de una escalada militar, lo que ayudó a cambiar la opinión pública sobre la guerra.

El Times publicó su primera entrega de los Papeles del Pentágono el 13 de junio de 1971, aunque el analista llevó la información a otros medios, como a The Washington Post y The Associated Press.

El caso generó una confrontación de la Primera Enmienda entre la administración Nixon y The New York Times, cuya publicación de los documentos fue denunciada por el gobierno como un acto de espionaje que ponía en peligro la seguridad nacional. La Suprema Corte falló en defensa de la libertad de prensa.