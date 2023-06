D

el 5 al 15 de junio se reunieron en Bonn los órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en preparación a la 28 conferencia global que se realizará en diciembre próximo en Emiratos Árabes Unidos. Aunque hay muchos puntos de tensión, desde el primer día las discusiones se polarizaron en torno a la demanda de los países del Sur global de incluir en la agenda el tema de financiación para acción climática (a la que deben contribuir mayormente los países del Norte) y la propuesta de Europa, Estados Unidos y otros países altamente industrializados de discutir un programa global de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) sin incluir financiación en la agenda.

Cuando los países industrializados hablan de mitigación –que en el lenguaje de cambio climático se entiende como sinónimo de reducir emisiones de GEI– en realidad se refieren a seguir emitiendo igual o más, pero supuestamente compensar sus emisiones a cero netas , con tecnologías como captura y almacenamiento de carbono, geoingeniería y/o a través de mercados de carbono, todas medidas que no reducen, sino que incluso pueden aumentar las emisiones de gases. Los mismos países controlan también las patentes de tecnologías renovables y en ningún caso se refieren a bajar el consumo o demanda de energías en el Norte global, aunque sí exigen, de hecho, que los demás países lo hagan.

Costó más de dos décadas que el convenio de cambio climático reconociera la necesidad de reparar las pérdidas y daños causados por el cambio climático a los países que no lo provocaron, pero no hay financiamiento para ello. Los países del Norte ni siquiera han cumplido con el tímido compromiso que hicieron en Copenhage en 2015 de movilizar 100 mil millones de dólares anuales para financiamiento climático en general. Enfatizo que usaron el verbo movilizar porque no comprometieron contribuciones reales, sino que pueden ser préstamos, inversiones privadas con las que obtienen más lucros, renombrar ayuda al desarrollo (ya comprometida antes) como financiación climática, rebautizar apoyo para desastres e incluso actividades comerciales que generan más carbono como financiación climática.

Es grave porque los países del Sur que no causaron el cambio climático son los que más lo sufren y requieren apoyo para adaptarse, prevenir y reparar los impactos para avanzar con una transición socialmente justa hacia economías que no generen más carbono cubriendo las necesidades básicas de sus poblaciones. Una demanda que no es de caridad, sino de justicia.