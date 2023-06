Roberto Velasco Álvarez, jefe de la unidad para América del Norte de la cancillería, los ex pugilistas Erik El Terrible Morales y José Refugio Cuco Rojas, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Vernon William, vicepresidente de la Comisión Estatal de Atletismo de California, dijeron en una conferencia de prensa virtual que este estado tiene el único fondo de retiro para ex boxeadores del mundo.

Más de 200 ex boxeadores mexicanos que pelearon alguna vez en California, Estados Unidos, podrían recuperar en conjunto más de 2.5 millones de dóla-res como beneficios económicos de sus pensiones en el estado, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Uno de ellos es Cuco Rojas, quien dijo que no sabía de la existencia del fondo hasta que fue contactado por las auto-ridades y le informaron de sus derechos.

El Terrible Morales señaló que con la entrega de este recurso, California está reconociendo el trabajo de los boxeadores y afirmó que estas pensiones serán recibidas como una bendición por muchos ex pugilistas.

Sulaimán agregó que el Consejo Mundial de Boxeo está colaborando para la localización de los beneficiarios. Opinó que la tarea de encontrarlos no es sencilla, pues muchos de ellos boxeaban cuando no había celulares ni redes sociales .

William señaló que son elegibles para obtener el pago los ex boxeadores de al menos 50 años de edad que hayan combatido al menos 10 rounds al año con un receso no mayor a tres años o que hayan combatido en al menos 75 rounds profesionales en California con un plazo no mayor a tres años de pausa.