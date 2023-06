En Concacaf ni siquiera podemos pensar en grande , sostiene el empresario. “Estados Unidos es ahora el número uno, Canadá viene atrás y México no sé si alcance el tercer lugar en el ranking, porque nadie garantiza que le gane a Panamá. Este no es el futbol que merece la gente. Los problemas de fon-do los conocemos todos: el gran número de extranjeros en la liga, la poca oportunidad para jóvenes mexicanos, el no descenso y ascenso, todo eso fomenta la mediocridad”.

▲ El ex directivo de la FMF señala que es tal la crisis del Tricolor, que no asegura que pueda derrotar a Panamá. Foto tomada de Facebook

A seis meses y medio de quedar fuera en la primera fase del Mundial, los federativos no garantizan la continuidad del técnico argentino Diego Cocca. ¿Qué méritos tiene él para dirigir a la selección? Ganó dos campeonatos con el Atlas bastante cuestionables , acota García, citando una de las declaraciones de Gerardo Martino en su pasada gestión al frente del Tri. “¿Qué decía el Tata? ‘A ustedes no les gusta perder contra Estados Unidos’. ¡Pues ahora ya se hizo costumbre!”