Ocho de cada 10 padres son jefes de hogar. Los papás dedican importantes horas de su tiempo al trabajo remunerado, casi 70 horas a la semana en promedio, se trata de la expresión del rol de proveedor que se les ha asignado por siglos. Aun antes de ser padres, se obliga a los hombres a cumplir con ese rol. Doce por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años no asisten a la escuela, la quinta parte no acude por tener que trabajar para cooperar en los gastos del hogar, otro tanto por no poder pagar los gastos escolares, menos de 3 por ciento abandonó la escuela porque se casó, unió o embarazó a su novia (16 por ciento de las adolescentes desertan por esta causa) y sólo uno por ciento deserta porque tenía que cuidar a alguien.

En cuanto al trabajo no remunerado en los hogares, que incluye las acciones para mantener el funcionamiento de sus integrantes, tales como: cocinar, lavar la ropa, la limpieza de la vivienda y el cuidado de las personas que necesitan atención especial (infantes, personas enfermas, con discapacidad o mayores dependientes), se trata de un trabajo que ha estado injustamente desplazado en las mujeres (ellas dedican 50.4 horas en promedio por semana al trabajo no remunerado, frente a 19.6 horas que dedican los hombres); hay, sin embargo, una tendencia hacia el mayor involucramiento de los hombres en los cuidados, muy positiva aunque lenta, hacia la equidad en las cohortes más jóvenes.

Mientras en 2009 sesenta por ciento de los hombres de 25 a 34 años (edad en que la mayoría son padres y corresiden con personas menores) dedicaban 6.5 horas a la semana al trabajo de cuidados directo de niñas, niños y adolescentes; 10 años más tarde aumenta a 73 por ciento la participación de los hombres en el trabajo de cuidados de menores, con 7.6 horas semanales en promedio. Los hombres que viven en localidades urbanas se involucran más en las actividades del hogar que los hombres de localidades rurales (estimaciones del Conapo a partir de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo/ENUT, 2009 y ENUT, 2019).

Ser padre no es tarea fácil. Decía Neruda: Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre .

*Secretaria General del Conapo

Twitter: Gabrielarodr108