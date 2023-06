E

stamos acostumbrados a que los defensores de la política estadocéntrica difundan las actuaciones de los estados, haciendo hincapié en sus realizaciones y omitiendo la criminalidad estatal, que suele atribuirse a los grupos de narcotraficantes y a las bandas armadas que se multiplican gracias al apoyo que reciben de las instituciones armadas oficiales.

Sin embargo, muy poco se menciona lo que esos estados no están haciendo, lo que no pueden o no quieren hacer por las más diversas razones. Se intenta ocultar que la violencia, que no deja de crecer en la mayoría de nuestros países, desde México hasta Chile, no sucedería sin la complicidad, el silencio o el apoyo directo de policías y mi­litares, así como de empresarios y gobiernos federales, estatales y municipales.

Veamos algunos ejemplos.

¿Qué pueden hacer los estados ante la crisis climática y ante las migraciones masivas? Los gobernantes dicen que hacen todo lo posible, se reúnen, convocan costosas conferencias internacionales y cumbres entre dirigentes, pero apenas se quedan en declaraciones vacías en las que nadie confía, salvo los que se benefician de esos ­encuentros.

Pero la pregunta debería ir más a fondo. ¿Qué podrían hacer los estados y los gobiernos si estuvieran dirigidos por personas honestas? O algo más complejo: ¿es posible detener o revertir el cambio climático? ¿Y las migraciones?

Un estudio publicado por la revista Nature Sutainability dice que de 3 a 6 mil millones de personas, entre un tercio y la mitad de la humanidad, podrían quedar atrapadas fuera del nicho ambiental donde es posible la vida, enfrentando calor extremo, escasez de alimentos y mayores tasas de mortalidad, a menos que las emisiones se reduzcan drásticamente o se tenga en cuenta la migración masiva (bit.ly/3CqyNPA).

Para revertir la crisis climática, habría que producir un cambio drástico en dos cuestiones centrales: la acumulación de capital por despojo o robo y los modos de vida de la porción de la humanidad que vive bastante bien, o sea las clases medias y altas del mundo. Ambas cosas son imposibles. La primera porque se trata del uno por ciento más rico que ha mostrado que no quiere dejar su lugar de privilegio.

La segunda porque los cambios culturales son muy lentos y nadie quiere perder su nivel de vida, de consumo. ¿Cuántas personas de las que están leyendo estas líneas estarían dispuestas a vivir como los pueblos originarios de Chiapas que, sólo por serlo, son pobres y están siendo castigados por los poderosos?