Este ejercicio inédito movilizó a más de 60 por ciento de los maestros del Politécnico por primera vez para elegir a sus representantes sindicales, lo cual no pasa con las propias autoridades del IPN, donde para ser consejero, a fuerza necesitas ser profesor de carrera; los de interinato o de asignatura quedan fuera de esa posibilidad , dijo.

Iglesias destacó que el resultado de los comicios también tiene que ver con las anomalías ocurridas durante el proceso, entre ellas el que el oficialismo acaparó las mesas de votación (con sus representantes) , y que la Planilla Guinda tuvo mayores recursos económicos para realizar su campaña y tratar de coaccionar el voto de los docentes.

“Decir que nos ganaron por el doble de votos es un error, porque este es un proceso germinal, es un primer momento histórico en el que emerge una organización alternativa. Se obtuvo un resultado muy esperanzador, donde más de 3 mil 300 personas dicen ‘ya no queremos el mismo sistema’”, enfatizó.