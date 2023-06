Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 16 de junio de 2023, p. 11

La dirigencia nacional de Morena aceptó establecer un tope máximo a las aportaciones que podrán hacer los simpatizantes de cada uno de los aspirantes a la coordinación nacional en defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación y vio con buenos ojos el límite de 5 mil pesos que propuso horas antes Marcelo Ebrard. Pero también, que los legisladores se mochen para los recorridos que a partir del lunes realizarán por el país las llamadas corcholatas, expresó Mario Delgado, presidente del partido.

Por la mañana, el ex secretario de Relaciones Exteriores planteó que tanto su partido, como el PT y el Verde, asignen cuentas bancarias a cada aspirante, lo que permitiría transparentar el proceso y conocer quiénes son los donatarios.

Aún sin comenzar sus recorridos, que darán inicio formalmente el próximo lunes, Ebrard encabezó ayer en el Colegio de San Ildefonso un homenaje póstumo a Luis Walton, ex alcalde de Acapulco, quien falleció el mes pasado. El acto, que se desarrolló de manera privada –y al que acudió, entre otros, el ex candidato del PT a la gubernatura de Coahuila Ricardo Mejía Berdeja–, concluyó con consignas de presidente, presidente para el ex canciller.